Galatasaray’a bahar geldi
Riekerink ve transferler yönetimin yüzünü güldürdü.
Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitirerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, bu sezona hızlı bir giriş yaptı. Jan Olde Riekerink'i takımın başına getiren ve Hollandalı hocanın raporu doğrultusunda takviyeler yapan yönetim, teknik heyet, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci başta yeni transferlerden çok memnun... Yönetimin yüzünü güldüren bir diğer isim transfer döneminde ciddi miktardaki tekliflere karşın takımda tutulan Bruma... Portekizli yıldızı bu sezon kesinlikle bırakmayı düşünmeyen yönetimin, devre arasında da yeni sürprizlere imza atması bekleniyor.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Galatasaray’a bahar geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.