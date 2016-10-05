 Galatasaray’a bahar geldi – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    ’a bahar geldi

    Galatasaray’a bahar geldi

    Riekerink ve transferler yönetimin yüzünü güldürdü.

    Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitirerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan , bu sezona hızlı bir giriş yaptı. Jan Olde Riekerink'i takımın başına getiren ve Hollandalı hocanın raporu doğrultusunda takviyeler yapan yönetim, teknik heyet, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci başta yeni transferlerden çok memnun... Yönetimin yüzünü güldüren bir diğer isim transfer döneminde ciddi miktardaki tekliflere karşın takımda tutulan Bruma... Portekizli yıldızı bu sezon kesinlikle bırakmayı düşünmeyen yönetimin, devre arasında da yeni sürprizlere imza atması bekleniyor.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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