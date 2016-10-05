Eren'in yanına Gomez
Cimbom’un kapısını çalan Wolfsburg kulübü, Eren Derdiyok’a karşılık Mario Gomez takası veya 6 milyon euro önerdi. G.Saray “Eren satılık değil ama Gomez’le ilgilenebiliriz” yanıtını verdi.
Geçen sezonun kötü izlerini silmek için transfer döneminde önemli takviyeler yapan Galatasaray, devre arasında da hareketli günler geçireceğe benziyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsü Eren Derdiyok'un üstün performansı, Wolfsburg Kulübü'nün dikkatini çekti. Mario Gomez'de hayal kırıklığı yaşayan Alman kulübü, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a sürpriz bir teklifte bulundu. Eren Derdiyok'a talip olan Wolfsburg, 28 yaşındaki golcüye karşılık iki farklı teklif sundu. Birinci teklif 6 milyon euro para, ikincisi ise Mario Gomez takasıydı.
G.Saray yönetimi Eren'i kesinlikle satmayacakları yanıtını verirken, Mario Gomez'le ilgilenebileceklerini bildirdi. İki kulüp arasında bu görüşmeler olurken, Eren'in Alman menajeri Dirk Hebel de devreye girdi. Hebel hem Eren'e hem de G.Saray'a Wolfsburg'un rakamı artırabilecekleri bilgisini verdi. Ancak Eren de G.Saray yönetimi de teklifle kesinlikle ilgilenmediklerini belirtti. Sarıkırmızılı yönetim ise şimdi Mario Gomez konusunu gündemine aldı. Eğer maliyeti uygun olursa 31 yaşındaki golcü ligin 2. yarısından itibaren Galatasaray forması giyebilir.
AYRILDIĞI İÇİN PİŞMAN
Mario Gomez geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta 26 gol atarak adeta yeniden doğdu. Sezon sonunda ise Beşiktaş yerine Wolfsburg'u tercih eden Gomez, 5 haftadır hâlâ golle buluşamadı. Türkiye'den ayrıldığı için pişman olan Gomez'in Beşiktaş'a da Galatasaray'a da gelmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.
G.Saray yönetimi Eren'i kesinlikle satmayacakları yanıtını verirken, Mario Gomez'le ilgilenebileceklerini bildirdi. İki kulüp arasında bu görüşmeler olurken, Eren'in Alman menajeri Dirk Hebel de devreye girdi. Hebel hem Eren'e hem de G.Saray'a Wolfsburg'un rakamı artırabilecekleri bilgisini verdi. Ancak Eren de G.Saray yönetimi de teklifle kesinlikle ilgilenmediklerini belirtti. Sarıkırmızılı yönetim ise şimdi Mario Gomez konusunu gündemine aldı. Eğer maliyeti uygun olursa 31 yaşındaki golcü ligin 2. yarısından itibaren Galatasaray forması giyebilir.
AYRILDIĞI İÇİN PİŞMAN
Mario Gomez geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta 26 gol atarak adeta yeniden doğdu. Sezon sonunda ise Beşiktaş yerine Wolfsburg'u tercih eden Gomez, 5 haftadır hâlâ golle buluşamadı. Türkiye'den ayrıldığı için pişman olan Gomez'in Beşiktaş'a da Galatasaray'a da gelmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Eren'in yanına Gomez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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