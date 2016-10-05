7 bela!
14 puanla 3. sırada yer alsa da 7 istatistiğin lideri. Sarı-kırmızılı ekip şut, isabetli şut, gol pozisyonu, topla buluşma,pas, isabetli pas ve korner alanlarında ligin zirvesinde yer aldı.
Beşiktaş maçında 2-0 öne geçmesine karşılık skoru koruyamayan Galatasaray, Antalyaspor'a patladı. Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşse de hiç yılmayan ve bir an olsun geri adım atmayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve 14 puana ulaştı. Şu an ligde 3. sırada yer alsa da Cimbom'un bu istekli ve hırslı futbolu, istatistiklerine net bir şekilde yansıdı. Galatasaray, şut, isabetli şut, gol pozisyonu, topla buluşma, pas, isabetli pas ve korner alanlarında rakiplerini geride bıraktı.
BEŞİKTAŞ'I SOLLADI
Maç başına 16.6 (100/6) şut ortalamasıyla en yakın rakibi Beşiktaş'a (81/6) fark atan Galatasaray, maç başına 6.3 isabetli şut ile de ilk sırada... 6 haftada 4270 kez topla buluşan ve lider durumunda bulunan Galatasaray, gol pozisyonu (40), pas (3777) ve isabetli pas (3129) alanında da rakiplerine nal toplattı. Pas başarı yüzdesi bakımından yüzde 85'lik bir oran yakalayan sarı-kırmızılı takımın bir başka lider olduğu alan ise maç başına 6.5 (Toplam 38) ile kornerler...
Galatasaray bu müthiş istatistikleriyle göz kamaştırırken şampiyonluk yolunda rakiplerine de korku salmaya devam ediyor.
MARCELO'YA BÜYÜK FARK
Galatasaray'ın Hertha Berlin'den transferi Tolga Ciğerci ilk 6'ya damga vurdu. Ligin ve sarı-kırmızılı ekibin en çok koşan ismi olan 24 yaşındaki futbolcu bunun yanı sıra Selçuk İnan'dan bayrağı teslim aldı ve ligin en çok topla buluşan ve en çok isabetli pas veren oyuncusu oldu. Tolga'yı 555 kez topla buluşan ve 446 isabetli pas veren Beşiktaşlı Marcelo takip ediyor.
BEŞİKTAŞ'I SOLLADI
Maç başına 16.6 (100/6) şut ortalamasıyla en yakın rakibi Beşiktaş'a (81/6) fark atan Galatasaray, maç başına 6.3 isabetli şut ile de ilk sırada... 6 haftada 4270 kez topla buluşan ve lider durumunda bulunan Galatasaray, gol pozisyonu (40), pas (3777) ve isabetli pas (3129) alanında da rakiplerine nal toplattı. Pas başarı yüzdesi bakımından yüzde 85'lik bir oran yakalayan sarı-kırmızılı takımın bir başka lider olduğu alan ise maç başına 6.5 (Toplam 38) ile kornerler...
Galatasaray bu müthiş istatistikleriyle göz kamaştırırken şampiyonluk yolunda rakiplerine de korku salmaya devam ediyor.
MARCELO'YA BÜYÜK FARK
Galatasaray'ın Hertha Berlin'den transferi Tolga Ciğerci ilk 6'ya damga vurdu. Ligin ve sarı-kırmızılı ekibin en çok koşan ismi olan 24 yaşındaki futbolcu bunun yanı sıra Selçuk İnan'dan bayrağı teslim aldı ve ligin en çok topla buluşan ve en çok isabetli pas veren oyuncusu oldu. Tolga'yı 555 kez topla buluşan ve 446 isabetli pas veren Beşiktaşlı Marcelo takip ediyor.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
7 bela! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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