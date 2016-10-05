 4-4-2’ye dönüş – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    4-4-2’ye dönüş

    4-4-2’ye dönüş

    maçındaki ikinci yarı Riekerink’i arayışa itti.

    'ın hocası Riekerink, maçının ikinci yarısında olumlu sonuç veren 4-4-2'yi gündemine aldı. İlk yarıyı 4-2-3-1 sistemi ile 1-0 geride bırakan Riekerink, Sneijder'in sakatlık nedeniyle kenara gelmesiyle Podolski'yi sahaya sürdü ve forveti çiftledi. Bu sayede daha iyi atak yapmaya başlayan Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılmayı bildi.

    4-4-2'de orta sahanın gerisinde yine Tolga ve Selçuk'a görev verecek olan Riekerink'in, kanatlarda ise oynatacağı birçok isim bulunuyor. Bu noktada Sneijder'in durumu Hollandalı hocayı düşündürüyor. Sneijder ilk etapta sol kanat için düşünülürken bu bölgede Bruma'nın başarılı bir performans sergilemesi operasyonu zorlaştırıyor. Bu durumda Wes sağa da kayabilir.

    YENİ SİSTEMİ İDMANDA DENEYECEK
    Forvet bölgesinde Podolski-Eren ikilisini birlikte sahaya sürmeyi düşünen Riekerink'in 4-4-2'yi milli arayı fırsat bilip idmanlarda bol bol deneyeceği ve buna göre bir karar vereceği ifade edildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
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