 25 günde 5 maç 1 kongre – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    25 günde 5 maç 1 kongre

    25 günde 5 maç 1 kongre
    Süper Lig'e verilen milli takım arası sonrası 'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılı takım 25 gün içinde 5 zorlu maça çıkacak yönetim de 22 Ekim'de yapılacak yetki kongresinde terleyecek.

    Cimbom, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Dersimspor (TK), Adanaspor ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve ardından lige verilecek arayla bir kez daha soluklanma şansı bulacak. 22 Ekim'de ise yönetim Riva ve Florya projeleri için genel kuruldan izin isteyecek.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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