25 günde 5 maç 1 kongre
Süper Lig'e verilen milli takım arası sonrası Galatasaray'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılı takım 25 gün içinde 5 zorlu maça çıkacak yönetim de 22 Ekim'de yapılacak yetki kongresinde terleyecek.
Cimbom, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Dersimspor (TK), Adanaspor ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve ardından lige verilecek arayla bir kez daha soluklanma şansı bulacak. 22 Ekim'de ise yönetim Riva ve Florya projeleri için genel kuruldan izin isteyecek.
Cimbom, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Dersimspor (TK), Adanaspor ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve ardından lige verilecek arayla bir kez daha soluklanma şansı bulacak. 22 Ekim'de ise yönetim Riva ve Florya projeleri için genel kuruldan izin isteyecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
25 günde 5 maç 1 kongre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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