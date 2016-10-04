 Tolga yine zirvede – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Tolga yine zirvede

    Tolga yine zirvede
    Aslan'ın Süper Lig'deki tüm maçlarında 'en çok koşan' oyuncusu olan Tolga Ciğerci, bu unvanını karşısında da sürdürdü. Gurbetçi oyuncu, Arena'daki mücadelede 90 dakika boyunca toplam 11.8 kilometre kat ederek yine zirvede yer aldı. Tolga ayrıca 6 maçta yüzde 90 pas isabeti ve maç başına 4.5 top kapma istatistiği ile Süper Lig'in en iyileri arasında bulunuyor.

    SINIRA DAYANDI
    Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Tolga Ciğerci ceza sınırına geldi. Orta sahada rakip atakları ilk karşılayan isim olan ve zaman zaman faullü müdahalelerde bulunmak zorunda kalan başarılı futbolcu, Karabük ile Beşiktaş maçlarında da sarı kart almıştı. Bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek Tolga'ya 'dikkatli ol' uyarısı yapılacak
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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