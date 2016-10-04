 Sistem işliyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Sistem işliyor

    Sistem işliyor

    Antalya karşısında Sneijder’li kadro, tüm çabasına karşın ilk yarıyı yenik kapatmaktan kurtulamazken, Selçuk ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Podolski kilidi açmayı başardı.

    ilk yarıda geriye düştüğü maçta 'u ikinci yarıda attığı 3 golle devirirken karşılaşmayı izlemeye gelen 40 bini aşkın taraftarını da özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile mest etti. İlk yarıda Wesley Sneijder'li takım devreyi yenik kaparken rakip kaleye isabetli şutu bile yoktu. Sneijder'in sakatlanıp çıkmasının ardından teknik direktör Jan Olde Riekerink ikinci yarıya Podolski ile başladı. Aynı zamanda Sabri-Cavanda değişikliği ile birlikte karşılaşmanın ikinci bölümünde bambaşka bir Galatasaray ortaya çıktı.

    SEÇİMLERİ TUTTU BU KEZ
    Sarı-kırmızılı ekibin pozitif futbolu Riekerink'e olan güveni perçinlerken, takımın yıldızlara bağlı olmadığı da ortaya çıktı. Sneijder'in yokluğunda uzun süreli sakatlık sonrası dönen ve henüz 20-30 dakikalık bir maç kondisyonuna sahip olduğunu bilinen Podolski ile G.Saray ikinci yarıda Antalyaspor'a nefes aldırmadı. Böylece Galatasaray'ın artık bireysel yıldızlarına bağlı olmadan sistem ile maç kazanabileceğini de kanıtlamış oldu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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