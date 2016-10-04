Sistem işliyor
Antalya karşısında Sneijder’li kadro, tüm çabasına karşın ilk yarıyı yenik kapatmaktan kurtulamazken, Selçuk ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Podolski kilidi açmayı başardı.
SEÇİMLERİ TUTTU BU KEZ
Sarı-kırmızılı ekibin pozitif futbolu Riekerink'e olan güveni perçinlerken, takımın yıldızlara bağlı olmadığı da ortaya çıktı. Sneijder'in yokluğunda uzun süreli sakatlık sonrası dönen ve henüz 20-30 dakikalık bir maç kondisyonuna sahip olduğunu bilinen Podolski ile G.Saray ikinci yarıda Antalyaspor'a nefes aldırmadı. Böylece Galatasaray'ın artık bireysel yıldızlarına bağlı olmadan sistem ile maç kazanabileceğini de kanıtlamış oldu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:19
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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