 Sıra Serdar’da – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Sıra Serdar’da

    Sıra Serdar’da
    Sakat oyuncularına birer birer kavuşan G.Saray'da Serdar Aziz de forma için gün saymaya başladı. Tecrübeli savunmacının, lige verilen arada tedavisinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor. Teknik direktör Riekerink, maçının 18 kişilik kadrosunda Serdar'ın yerini şimdiden ayırdı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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