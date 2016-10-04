 Sihirli dokunuş – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Sihirli dokunuş

    Sihirli dokunuş

    Riekerink, yerden yere vurulan oyunculardan yenilmeyen bir takım oluşturdu.

    G.Saray dün karşısında 1-0'dan gelip 3-1'lik galibiyete ulaşırken, oyuna sonradan giren Lukas Podolski attığı iki golle kurtarıcı oldu. "Stajyer" denilerek burun kıvrılan Riekerink ile G.Saray 6 maçta 14 puan yaparken, Hollandalı teknik adamın "beğenilmeyenlerden" kurduğu takım parmak ısırtıyor. Hemen her gün takımdan gönderileceği konuşulan Sabri, Fransa 2. Ligi'nden alınan Carole, 'sürekli hata yapıyor' denilerek beğenilmeyen Chedjou, 'yaşlandı artık' denilen Hakan Balta, 'bu kadar para edere mi' denilen Tolga Ciğerci, 'yerine adam aranıyor' denilen Selçuk adeta yeniden doğdu.

    BİRİNCİ FORVET OLAMAZ!
    Tabii bununla da sınırlı değil. 'Takım bulamadığı için kaldı' denilen Sneijder, Real Sociedad almayınca takımda kalan Bruma ve "G.Saray'ın birinci forveti olamaz" denilen Eren ve 'artık zor oynar' yorumları yapılan Podolski de Riekerink ile hayat buldu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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