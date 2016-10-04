 Poldi Almanya'yı salladı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Poldi Almanya'yı salladı

    Poldi Almanya'yı salladı

    Podolski’nin Antalya maçında 2 gol atarak ’a 3 puan kazandırması Almanya basınında geniş yer buldu.

    Alman Bild gazetesi, 'Podolski'nin attığı 2 gol ile kazandı' manşeti ile verdiği haberde, Alman futbolcunun sakatlıktan sonra ilk kez forma giydiğini vurguladı. Başka bir gazete ise "Galatasaray'ı galibiyete Podolski taşıdı' manşeti ile verdiği haberinde 'Podolski 7 dakikada attığı 2 gol takımını zafere taşıdı' ifadesi kullanıldı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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