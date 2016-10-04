 Niye bornoz giydiler? – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Niye bornoz giydiler?

    Niye bornoz giydiler?
    Antalya maçı renkli görüntülere sahne olurken en çok ilgi çeken ise bornozlarıyla maça gelen taraftarlardı. Sıcak havada giyilen bornozlar sosyal medyanın da konularından birisini oluşturdu. Kimisi "Evimizdeyiz" mesajı verildiğini belirtirken bazıları "Gündüz maçına bir atıf" olabileceği tahmini yaptı. Ayrıca "Reklam yapıyorlar" yorumları da yapıldı. Niye giydiler bilinmez ama oldukça ses getirdikleri tartışılmaz.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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