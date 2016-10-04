Karşıma çıkma çalımı yersin
Sarı-kırmızılı takıma süper bir dönüş yaparak ilk 6 haftada 2 gol, 3 asist üreten Armindo Bruma, ‘maç başına 5.2 başarılı çalım’ istatistiğiyle dünya yıldızlarını bile kıskandırdı.
SOCİEDAD PİŞMAN!
Avrupa'nın 5 büyük ligi (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) ve Süper Lig dikkate alındığında maç başına en çok başarılı çalım (5.2 çalım) atan isim olan sarı-kırmızılı futbolcu; Eden Hazard, Robben ve Neymar gibi yıldızları geride bıraktı. Derbide Beşiktaş'a attığı müthiş slalom golle hayran bırakan Bruma'nın sergilediği performans, geçen sezon kiralık oynadığı Real Sociedad'ı da pişman etti. İspanyol ekibinin, Portekizli yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadığı için hayıflandığı belirtiliyor. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un da Bruma'nın performansını takibe aldığı ifade edildi.
G.SARAYLI BRUMA'NIN HIZINA YETiŞMEK MÜMKÜN DEĞiL
Galatasaray'daki ilk sezonunda 15 maçta 1 gol, 6 asist, ikinci yılında 33 maçta 3 gol, 6 asist, geçen sezon ise kiralık gittiği Real Sociedad'da 33 maçta 3 gol, 1 asist üreten Bruma, bu sezon henüz 7 maçta 2 gol 3 asiste ulaşarak büyük sıçrama yaptı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:14
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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