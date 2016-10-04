 Karşıma çıkma çalımı yersin – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Karşıma çıkma çalımı yersin

    Karşıma çıkma çalımı yersin

    Sarı-kırmızılı takıma süper bir dönüş yaparak ilk 6 haftada 2 gol, 3 asist üreten Armindo Bruma, ‘maç başına 5.2 başarılı çalım’ istatistiğiyle dünya yıldızlarını bile kıskandırdı.

    'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma bu sezon gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. 2013 yazında Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendini gösteremeyen Portekizli genç yıldız, beklenen patlamayı nihayet yaptı. Kiralık gittiği Real Sociedad'dan 'çok farklı bir kimlikle' geri dönen 21 yaşındaki oyuncu, ilk 6 haftayı yenilgisiz kapatan Cimbom'da sahada kaldığı 521 dakikada 2 gol ve 3 asist üreterek hücum yükünü sırtladı. Bruma skora katkısının yanı sıra futbolu ve özellikle attığı çalımlarla da taraftarları mest etti.

    SOCİEDAD PİŞMAN!
    Avrupa'nın 5 büyük ligi (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) ve Süper Lig dikkate alındığında maç başına en çok başarılı çalım (5.2 çalım) atan isim olan sarı-kırmızılı futbolcu; Eden Hazard, Robben ve Neymar gibi yıldızları geride bıraktı. Derbide Beşiktaş'a attığı müthiş slalom golle hayran bırakan Bruma'nın sergilediği performans, geçen sezon kiralık oynadığı Real Sociedad'ı da pişman etti. İspanyol ekibinin, Portekizli yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadığı için hayıflandığı belirtiliyor. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un da Bruma'nın performansını takibe aldığı ifade edildi.

    G.SARAYLI BRUMA'NIN HIZINA YETiŞMEK MÜMKÜN DEĞiL
    Galatasaray'daki ilk sezonunda 15 maçta 1 gol, 6 asist, ikinci yılında 33 maçta 3 gol, 6 asist, geçen sezon ise kiralık gittiği Real Sociedad'da 33 maçta 3 gol, 1 asist üreten Bruma, bu sezon henüz 7 maçta 2 gol 3 asiste ulaşarak büyük sıçrama yaptı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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