 Kaleyi gören vuruyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Kaleyi gören vuruyor

    Kaleyi gören vuruyor
    Cimbom, karşısında bu sezon kaleye en çok şut çektiği maçı (20 şut) oynadı. Sarı-kırmızılı takım derbisinde 17, Çaykur Rizespor mücadelesinde 14, Kayseri deplasmanında 9, Akhisar'da 11, maçında ise 18 şut denemesinde bulunmuştu. Cimbom önceki gün rakip kaleye 20 şut denemesi yaptı.

    HEPSİ SAVAŞIYOR
    Aslan, ikili mücadele kazanma oranını da yükseltti. İlk hafta Karabük maçında 46, Akhisar'da 38, Kayseri'de 23, Rizespor karşısında 63, derbide 53 ikili mücadele kazanan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor önünde 69 ikili mücadele kazanarak kendi rekorunu kırdı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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