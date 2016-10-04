 Gündüz maçı tuttu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Gündüz maçı tuttu

    Gündüz maçı tuttu
    Saat 16.00'da başlayan maçında tribünlerin uzun süre sonra tamamen dolması yönetimini harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, 'ye bundan sonra İstanbul'da oynayacağı maçları gündüze almak için başvuru yapmaya hazırlandığı belirtildi. Bu konuda futbolcular ve teknik heyetle bir görüşme yapıldıktan sonra konu yönetim kuruluna getirilecek.

    ÇILGIN GELİR 4.2 MİLYON LİRA KAZANDI
    G.Saray Antalya maçıyla kasasını doldurdu. Bilet geliri olarak yaklaşık 1.8 milyon TL'yi cebine koyan Cimbom, GS Store'da da 1 milyon TL ciro yaptı. Ayrıca TFF'den 1 milyon 300 bin liralık galibiyet primi kazanan sarı-kırmızılılar bir günde 4 milyon 200 bin lirayı kasasına koydu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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