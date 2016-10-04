Geri döndüler

Antalyaspor maçı Galatasaray adına tam bir dönüş maçı oldu.

Çok tartışılan Selçuk İnan bir yıl aranın ardından mükemmel bir frikik golüyle takımına hayat verdi. Aynı şekilde Süper Kupa finalinde yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir sahalardan uzak kalan Lukas Podolski de attığı iki golle "Ben de buradayım" dedi. Pazar günü bir başka dönüş ise taraftarla yaşandı. Sarı-kırmızılılar tribünleri tıklım tıklım doldurmakla kalmadı maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.