Galatasaray'a iddialı destek

Bu anlaşmaya göre sarı-kırmızılı takımın formasının sırt bölgesine Nesine.com yer alacak ve Odebank'tan sonra ikinci büyük sponsor olacak. Türk Telekom Arena'da yapılan imza töreninde Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Nesine.com Genel Müdürü Halit Gülbakanoğlu, coach Ergin Ataman, kaptan Sinan Güler ve Vladimir Micov katıldı. İmza töreni sırasında taraflar şu açıklamayı yaptı.

CAN TOPSAKAL: "Yeni sezona yeni bir kadro ile başlıyoruz. Geçen sene Eurocup zaferi ile kapadık. Bu erkekler basketbolunda ülkemize gelen en büyük kupadır. Bu sezon yeni sponsorlarımızla daha güçlendik. Bu noktada Nesine.com'a teşekkür ediyorum. Geçen yıl 6 milyon Dolar bütçe ile bu işleri başardık. Hocamız Ergin Ataman'a teşekkür ediyoruz, kombine satışında 5 bini hedefliyoruz

ERGİN ATAMAN: "Çok zorlu bir Euroleague maratonu oynayacağız. Şu an Türkiye Ligi Avrupa'nın en değerli ligi durumuna geldi. Baktığınızda da Euroleague'de de en fazla takımı olan ülke Türkiye. Normal sezonda 60 maç oynayacağız. Buna Play-Off'ları da ilave ettiğimizde 80 maça kadar çıkabilecek. Bu sene bütçemiz daha da arttı. Başkanımız Dursun Özbek ve yönetimimize teşekkür ediyoruz. Yönetim büyük fedakarlık yaptı ve bütçede yüzde 50 artış yaptık. Odebank ana sponsorumuz ve Nesine.com'da büyük katkı verdi. Kombine satış, iddia ve yayın gelirleri ile Galatasaray'ın basketbolda kulübe ekstra yük getirmemesini amaçlıyoruz. Nesine.com'a teşekkür ediyorum."

Bu arada bir soru üzerine Galatasaray'ın hazırlık maçlarında çok sayı yediğine dikkat çekilerek maçlar iddia oranlarına göre üst mü bitecek şeklindeki yaklaşıma Ergin Ataman şu yanıtı verdi: "Üst oynarsanız alt da bitebilir. Resmi maçlar başladıktan sonra işin taktiksel kısmına yöneleceğiz ve savunmalar da ağırlık kazanacak. Hazırlık maçları kimseyi aldatmasın. Resmi maçlar daha sert ve savunma ağırlıklı olur. Biz hem savunma hem hücumda iyi olmaya gayret göstereceğiz. Ben Milli Takımı bırakmadım. Üç yıllık sözleşmem vardı ve 30 Eylül'de sona erdi. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyordu ve görevime devam ediyorum. Basketbol Federasyonun full-time veya part-time çalışmaya kendi karar verecek.

İyi bir takım kurduk ve çok yeni oyuncu var. Hazırlık maçlarında istediğim görüntüye ulaşamadık istikrarsız görüntü verdik. Micov'un sakatlığı ve pivot bölgesindeki sakatlık sonrasındaki transfer değişimi bizim hazırlıklarımızı geciktirdi. Her geçen hafta istikrarla ilerleyen bir takım olacağız.





HALİT GÜLBAKANOĞLU: "Türkiye'de futboldan sonra en değerli varlık basketbol. Biz Nesine.com olarak basketbola büyük değer ve destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Galatasaray'a önümüzdeki 2 yıl da destek vermeye devam edeceğiz. Bu sene Euroleague Final Four ülkemizde yapılacak. Galatasaray'a bize sponsorluk fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım ki faydalı bir anlaşma olacak. Galatasaray ilk maçını CSKA Moskova ile oynayacak geçen senenin Euroleague şampiyonu ile Eurocup Şampiyonu karşılaşacak. Galatasaray gibi büyük bir camiaya sponsor olmaktan gurur duyuyoruz."

SİNAN GÜLER: "Bu ortamda olduğum için çok gururluyum. Nesine'nin bize verdiği destek ile taraftarımıza yakışır Türk basketbolunu ileriye götürecek bir ortam oluşacak. Uzun ve zorlu bir sezon olacak. Daha büyüyen bütçede sporcu olarak değil ama kaptan olarak bu konu beni de ilgilendiriyor. Alabildiğimiz her türlü destek çok önemli. Galatasaraylıların gururla izleyeceği bir sezonu yaşatmak istiyoruz."

VLADİMİR MİCOV: "Geçen sene Eurocup'a kazandık. Bu sene Abdi İpekçi'ye Euroleague'i getireceğiz. Bu sene kadro olarak çok daha güçlendik. Umuyorum ki Euroleague'de taraftarımızla birlikte başarılar elde edeceğiz. Ne kadar çok sponsorumuz olursa bizim için iyi olur. Daha büyük bütçe ile olanaklarımız artacak. Geçen seneye göre daha çok fazla rotasyona sahibiz. Geçen sene dar rotasyonla zor günler yaşadık. 15 hazırlık maçı yaptık geçen seneden sadece 5 oyuncu olduğu için bu hazırlık maçları çok gerekliydi."