 Forma savaşı büyüyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Forma savaşı büyüyor

    Forma savaşı büyüyor
    , maçını kazanarak milli maç arasına huzurlu bir şekilde girerken, bu dönemde sakat oyuncuların tamamının kadroya dönmesi bekleniyor. Podolski'nin peşinden Serdar Aziz, De Jong ve Sigthorsson'un sakatlıklarının düzelmesi planlanıyor. Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren Sinan Gümüş'ün de form tutması ile birlikte Riekerink'in alternatifleri de artmış olacak.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:00
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