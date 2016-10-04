 Eren sözünü tuttu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Eren sözünü tuttu

    Eren sözünü tuttu
    Minik bir G.Saray taraftarı maçından önce Eren Derdiyok'a instagramdan, "Keşke gol atıp, formanı bana versen..." mesajı atmış, Eren de, "Maç çıkışında beni bul, Aslan'san yaparsın" yanıtını vermişti. Derdiyok, Arena'daki maçtan sonra kendisini bulan taraftara formasını hediye etti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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