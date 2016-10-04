Eren Derdiyok'tan kötü haber
Pazar günkü milli maç için İsviçre'ye gelen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok'un uçakta 3 defa tuvalete çıkması sonrasında yıldız oyuncunun ishal olduğu anlaşıldı.
İsviçre'ye gelir gelmez milli takım sağlık ekibi tarafından kontrol altına alınan Eren'in Pazar günkü maça yetiştirilmesine çalışılıyor.
Bu arada İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic sağlık ekibine Derdiyok'un Pazar günkü maça yetiştirilmesi için sürekli talimat erdiği ortaya çıktı
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:53
- ''En güçlü aday biziz''
Toplam 5
Yorum
hatırla her seferinde 8 golü hatırlatıyorlar arsenal dortmund istese gs ye 8 atardı adamlar 4-0 dan sonra geriye çekilip orta alanda top çevirdiler
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 33
Yorum
Hakan Koş gel transfer sezonunu bile bekleme güneşte sanki pasta cila var :)))))
- Gole sevindi aşağı attılar!
Toplam 2
Yorum
Cenk Medeniyet buysa kalsın biz almayalım
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