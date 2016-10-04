 Eren Derdiyok'tan kötü haber – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Eren Derdiyok'tan kötü haber

    Eren Derdiyok'tan kötü haber

    Pazar günkü milli maç için İsviçre'ye gelen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok'un uçakta 3 defa tuvalete çıkması sonrasında yıldız oyuncunun ishal olduğu anlaşıldı.

    İsviçre'ye gelir gelmez milli takım sağlık ekibi tarafından kontrol altına alınan Eren'in Pazar günkü maça yetiştirilmesine çalışılıyor.

    Bu arada İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic sağlık ekibine Derdiyok'un Pazar günkü maça yetiştirilmesi için sürekli talimat erdiği ortaya çıktı

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:53
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