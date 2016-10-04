Eren Derdiyok'tan kötü haber

İsviçre'ye gelir gelmez milli takım sağlık ekibi tarafından kontrol altına alınan Eren'in Pazar günkü maça yetiştirilmesine çalışılıyor.



Bu arada İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic sağlık ekibine Derdiyok'un Pazar günkü maça yetiştirilmesi için sürekli talimat erdiği ortaya çıktı