 Aranıyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Aranıyor

    Aranıyor

    maçının ardından paylaşılan bir kare büyük yankı buldu.

    Yürüme engelli aşığı bir taraftarın TT Arena'ya gelmek için yaşadığı zorluğa dikkat çeken paylaşım adeta yürekleri burkmuştu. Bu kare sarı-kırmızılı kulübün de dikkatinde kaçmadı ve Twitter'dan "Maça gelen bu taraftarımızı arıyoruz, tanıyanların bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" duyurusu yapıldı. Resmi hesap bu hareketiyle büyük beğeni alırken bir takipçi aranan taraftarın, İslam Hıdıl olduğunu yazdı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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