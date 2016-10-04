 Aklı G.Saray’da – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Aklı G.Saray’da

    Aklı G.Saray’da
    'ın sezon başında tekrar kiralamak istediği ancak Guardiola izin vermeyince 'e giden Josan Denayer'in aklı sarı-kırmızılı takımda kaldı. Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüren Belçikalı oyuncu, maçında Riekerink'in taraftara 3'lü çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından beğendi. Denayer'in ocak ayında yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönebileceği de iddialar arasında.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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