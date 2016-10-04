 2 gün izin var – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    2 gün izin var

    2 gün izin var
    'u 3-1 mağlup eden 'da futbolculara 2 gün izin verildi. Sarıkırmızılılar, yarın tekrar topbaşı yapacak. Cimbom, milli maç arasında 8 Ekim'de Bulgaristan'da Levski Sofya ile bir hazırlık maçı oynayacak.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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