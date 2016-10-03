Yıldız golcüye övgü yağdırdılar
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin dün akşam oynanan karşılamada sonradan oyuna girip 2 gol atarak sarı-kırmızılılara 3 puan kazandırması Almanya basınında da konu oldu.
Alman Bild gazetesi, 'Podolski'nin attığı 2 gol ile Galatasaray kazandı' manşeti ile verdiği haberde , Alman futbolcunun sakatlıktan sonra ilk kez forma giydiği maçta oyuna sonradan girerek ve doğru zamanda doğru yerde bulunarak attığı iki şık golle maçı takıma adına kazandığını yazdı.
Bir diğer Alman gazetesi der Spiegel ise "Galatasaray'ı galibiyete Podolski taşıdı' manşetiyle verdiği haberinde "ikinci yarıda oyuna giren Podolski'den büyük beklentielr yoktu ancak, sakatlıktan yeni çıkmasına ve henüz tam anlamıyla form tutamamasına rağmen 7 dakikada attığı 2 golle takımını zafere taşıdı" diye yazdı.
Bir diğer Alman gazetesi der Spiegel ise "Galatasaray'ı galibiyete Podolski taşıdı' manşetiyle verdiği haberinde "ikinci yarıda oyuna giren Podolski'den büyük beklentielr yoktu ancak, sakatlıktan yeni çıkmasına ve henüz tam anlamıyla form tutamamasına rağmen 7 dakikada attığı 2 golle takımını zafere taşıdı" diye yazdı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Zamana ihtiyacı var. Şimdiden ezmeye kalkarsanız Guiza olur çıkar karşınıza. Adam gol atmıyor ama rakibi bitiriyor resmen. Biraz zaman.
- Maçta değillerdi
Toplam 13
Yorum
hakan hoca suçlu hastalığından kurtulun futbolcu kalitesibu adama bütce istediği futbocuları alsın olmassa ozaman hoca suçla bırakın buişleri insanlar yemiyooo
- Ofsaytın kralı
Toplam 12
Yorum
Sıradan Biri. Ofsaytı da artık öğretecek değiliz. Bjk ve Fb li arkadaşlar burada kendinizi küçük düşürmeyin..
Yıldız golcüye övgü yağdırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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