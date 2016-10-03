 Yıldız golcüye övgü yağdırdılar – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yıldız golcüye övgü yağdırdılar

    Yıldız golcüye övgü yağdırdılar

    'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin dün akşam oynanan karşılamada sonradan oyuna girip 2 gol atarak sarı-kırmızılılara 3 puan kazandırması Almanya basınında da konu oldu.

    Alman Bild gazetesi, 'Podolski'nin attığı 2 gol ile kazandı' manşeti ile verdiği haberde , Alman futbolcunun sakatlıktan sonra ilk kez forma giydiği maçta oyuna sonradan girerek ve doğru zamanda doğru yerde bulunarak attığı iki şık golle maçı takıma adına kazandığını yazdı.



    Bir diğer Alman gazetesi der Spiegel ise "Galatasaray'ı galibiyete Podolski taşıdı' manşetiyle verdiği haberinde "ikinci yarıda oyuna giren Podolski'den büyük beklentielr yoktu ancak, sakatlıktan yeni çıkmasına ve henüz tam anlamıyla form tutamamasına rağmen 7 dakikada attığı 2 golle takımını zafere taşıdı" diye yazdı.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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