 Wes’te sorun yok – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Wes’te sorun yok

    Wes’te sorun yok

    2. yarıya çıkamayan Sneijder için “Ciddi bir sorunu yok” açıklaması yapıldı.

    Aslan'ın maestrosu Wesley Sneijder, ilk yarının sonlarına doğru adale sakatlığı geçirmiş ve tedavisi sonrası tekrar maça dönmüştü. Ancak ikinci yarıda yerini Lukas Podolski'ye bırakmak zorunda kalan Wes, taraftarların ağzını yüreğine getirdi. Fakat Hollandalı yıldızda korkulan olmadı. Takım doktoru Yener İnce, "Çok ciddi bir sorunu yok gibi duruyor. Arka adalesinde bir sertleşme oldu. İkinci yarı tempo da yapacağımız için o şekilde devam etmek istemedik. Teknik ekiple görüşüp böyle bir karar aldık. Yarın (bugün) milli takıma katılacak" bilgisini verdi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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