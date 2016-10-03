Ver Panzere yaz deftere!

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TT Arena’da sezonun seyirci rekorunun kırıldığı maçta G.Saray, Deniz Kadah’ın golüyle 1-0 geriye düştü. Önce Selçuk İnan frikikten eşitliği sağladı, ardından da Lukas Podolski attığı iki klas golle işi bitirdi.
Bu sezon attığı gollerle büyük beğeni toplayan Eren Derdiyok, Antalyaspor maçında skora etki etmeyi başaramadı. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Antalyaspor karşısında gol atamadı. Ligde Çaykur Rizespor'a 2, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş'a birer gol atan golcü futbolcu, Kayserispor'dan sonra Antalyaspor'u da boş geçti.
GÜÇ KAYNAĞI
G.Saray'da Lukas Podolski'nin dönüşü muhteşem oldu. Antalya karşısında devreyi 1-0 geride tamamlayan G.Saray'da ikinci yarıda sahada 'Podolski şov' vardı. Beşiktaş'la oynanan Turkcell Süper Kupa'da sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Poldi, 50 gün sonra Antalya maçında yedekler arasında yer aldı. İlk yarıda hücumda etkisiz kalan Aslan'da gol yükünü üstlenen Eren de savunma içinde kayboldu. Riekerink maçın kaderini değiştiren müdahalesiyle 2. yarıda sakatlanan Sneijder'in yerine Lukas Podolski'ye sarıldı.
HEM AKILLI HEM BİTİRİCİ
31 yaşındaki yıldız TT Arena'da 33 dakikalık bir ısınma sonrası zafer oyununu sahneye koydu. 78'de Bruma ceza sahası sol köşesinden aniden içeri dalıp Celustka'yı yarı yolda bıraktı. Altı pas ön çizgisi yakınına verdiği pası Panzer sert bir vuruşla kaleye gönderirken, Fornezzi'nin kafasına çarpan top ağlarla buluştu.
AKIL DOLU ORGANİZASYON
Galatasaray'ın 3. golünde ise Podolski akıl ürünü bir organizasyona imza attı. Antalya yarı sahasında atağı başlatan Poldi, savunmayı az adamla yakaladı, akıllı bir hareketle topa basıp, sağından kaçan Sinan Gümüş'e pasını verip koşusunu sürdürdü. Genç forvet çaprazdan vurdu, top kaleciden döndü. 18 üzerinde önünde topu önünde bulan Podolski yerden kalkamayan Fornezzi'yi affetmedi ve sert, falsolu bir vuruşla G.Saray'a kritik maçta 3 puanı getirdi.
HER 2 MAÇTA BİR AFFETMEDİ
Geçen sezon attığı 13 golle G.Saray'ın en golcü ismi olan Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde oynadığı 31 maçta 15 gole ulaştı. Alman yıldız toplamda 15 gol, 8 asist ile 23 gole doğrudan katkı yaptı. Maç başına 0.74 gole katkı ortalaması ile oynarken (lig maçları) 64 şutta da 34 isabet sağladı.
İLK YARIDA '0' 2. DEVRE 5'TE 3
Galatasaray, Antalya karşısında şut istatistiğinde çok farklı iki yarı oynadı. İlk yarıda toplam 7 şutta hiç isabet sağlayamadı. İkinci devrede ise 12 şutta 5 kez kaleyi buldu ve attığı üç golle Antalya'yı eli boş gönderdi. TT Arena'daki 3. maçından da zaferle ayrıldı.
'20 DAKİKA OYNAYACAKTIM'
G.Saray'a zaferi getiren Podolski, 20 dakika oynamak üzere kulübede olduğunu söyledi. Poldi, "Sneijder'in sakatlığıyla 45 dakika oynamak durumunda kaldım. Golle dönmek çok güzel. TT Arena'yı ve taraftarlarımızı çok özlemişim. Bu performansımı devam ettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
GÜÇ KAYNAĞI
G.Saray'da Lukas Podolski'nin dönüşü muhteşem oldu. Antalya karşısında devreyi 1-0 geride tamamlayan G.Saray'da ikinci yarıda sahada 'Podolski şov' vardı. Beşiktaş'la oynanan Turkcell Süper Kupa'da sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Poldi, 50 gün sonra Antalya maçında yedekler arasında yer aldı. İlk yarıda hücumda etkisiz kalan Aslan'da gol yükünü üstlenen Eren de savunma içinde kayboldu. Riekerink maçın kaderini değiştiren müdahalesiyle 2. yarıda sakatlanan Sneijder'in yerine Lukas Podolski'ye sarıldı.
HEM AKILLI HEM BİTİRİCİ
31 yaşındaki yıldız TT Arena'da 33 dakikalık bir ısınma sonrası zafer oyununu sahneye koydu. 78'de Bruma ceza sahası sol köşesinden aniden içeri dalıp Celustka'yı yarı yolda bıraktı. Altı pas ön çizgisi yakınına verdiği pası Panzer sert bir vuruşla kaleye gönderirken, Fornezzi'nin kafasına çarpan top ağlarla buluştu.
AKIL DOLU ORGANİZASYON
Galatasaray'ın 3. golünde ise Podolski akıl ürünü bir organizasyona imza attı. Antalya yarı sahasında atağı başlatan Poldi, savunmayı az adamla yakaladı, akıllı bir hareketle topa basıp, sağından kaçan Sinan Gümüş'e pasını verip koşusunu sürdürdü. Genç forvet çaprazdan vurdu, top kaleciden döndü. 18 üzerinde önünde topu önünde bulan Podolski yerden kalkamayan Fornezzi'yi affetmedi ve sert, falsolu bir vuruşla G.Saray'a kritik maçta 3 puanı getirdi.
HER 2 MAÇTA BİR AFFETMEDİ
Geçen sezon attığı 13 golle G.Saray'ın en golcü ismi olan Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde oynadığı 31 maçta 15 gole ulaştı. Alman yıldız toplamda 15 gol, 8 asist ile 23 gole doğrudan katkı yaptı. Maç başına 0.74 gole katkı ortalaması ile oynarken (lig maçları) 64 şutta da 34 isabet sağladı.
İLK YARIDA '0' 2. DEVRE 5'TE 3
Galatasaray, Antalya karşısında şut istatistiğinde çok farklı iki yarı oynadı. İlk yarıda toplam 7 şutta hiç isabet sağlayamadı. İkinci devrede ise 12 şutta 5 kez kaleyi buldu ve attığı üç golle Antalya'yı eli boş gönderdi. TT Arena'daki 3. maçından da zaferle ayrıldı.
'20 DAKİKA OYNAYACAKTIM'
G.Saray'a zaferi getiren Podolski, 20 dakika oynamak üzere kulübede olduğunu söyledi. Poldi, "Sneijder'in sakatlığıyla 45 dakika oynamak durumunda kaldım. Golle dönmek çok güzel. TT Arena'yı ve taraftarlarımızı çok özlemişim. Bu performansımı devam ettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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