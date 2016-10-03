Tribünleri coşturdu
Maçın 36. dakikasında gelişen Antalyaspor atağında kaleci Fernando Muslera'nın yaptığı müdahale tribünlerden büyük alkış aldı. Konuk takım savunmasından atılan uzun topa ileride bulunan Eto'o hareketlenirken, kalesini terk eden Muslera orta sahaya kadar gelerek meşin yuvarlağa müdahalede bulundu. Topu aldıktan sonra Eto'o'yu şık bir çalımla geçen Muslera, takım arkadaşına pas verdi ve ardından kalesine döndü.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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