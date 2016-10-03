 Tribünleri coşturdu – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tribünleri coşturdu

    Tribünleri coşturdu
    Maçın 36. dakikasında gelişen atağında kaleci Fernando Muslera'nın yaptığı müdahale tribünlerden büyük alkış aldı. Konuk takım savunmasından atılan uzun topa ileride bulunan Eto'o hareketlenirken, kalesini terk eden Muslera orta sahaya kadar gelerek meşin yuvarlağa müdahalede bulundu. Topu aldıktan sonra Eto'o'yu şık bir çalımla geçen Muslera, takım arkadaşına pas verdi ve ardından kalesine döndü.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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