 Terim'i geçti – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Terim'i geçti

    Terim'i geçti

    , 7 sezon sonra ligin ilk 6 haftalık periyoduna en iyi başlangıcı yaptı.

    Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Riekerink yönetiminde 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puana ulaştı. Oysaki şampiyonlukla son bulan 2011-12, 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında ilk 6 hafta sonunda sırasıyla 13, 13 ve 11 puan toplamıştı.



    'KAZANMAK İÇİN RİSK ALDIM'
    Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalya karşısında iki farklı yarı oynadıklarını belirtti. İlk yarıda fazla top kaybı yaptıklarına değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Oynamak istediğimiz düzen hep topun bizde kalmasıydı. İlk yarıda eksik olan taraf top kayıplarıydı. İlk yarıda sisteme baktığımda bana verdiği hissiyat gol bulamayacağımız yönündeydi" dedi. İkinci yarıda sakatlıktan yeni dönen Podolski değişikliğiyle risk aldığını kabul eden Riekerink, 'risk almazsanız kazanamazsınız' vurgusu yaptı. Başarılı teknik adam, "Biraz riskli de olsa Podolski'yi oyuna aldım. Çünkü çok az idman yapmıştı. Ama istediğimiz sonucu aldık. Eren'e daha fazla yakın oynattık, golü kokluyor ve doğru yerde duruyor. Selçuk'un attığı müthiş bir frikik golü var. Podolski'nin attığı 2 gol var, muhteşem döndü. Her zaman ekibime ve futbolculara da söylüyorum; buraya gelen taraftarı mutlu etmek, eğlendirmek zorundayız. 1-0 gerideyken bile taraftarımız bize destek verdi ve bu güzel galibiyeti almamızda büyük bir katkı sağladı. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

    DERBİDEN DERS ALDI
    derbisinde hamle yapmakta geciktiği yönünde eleştirilen Riekerink, bu sefer karşısında yaptığı değişikliklerle sonuca olumlu şekilde etki etti. Riekerink, Sabri'nin kötü oynadığı, Sneijder'in sakatlandığı ilk yarı sonrası, ikinci devrede Podolski-Cavanda hamlelerini yaptı. Değişiklikler sonrası Alman yıldızın zaferi getiren 2 golü, Hollandalı çalıştırıcıya derin bir nefes aldırdı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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