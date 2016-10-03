Terim'i geçti
Galatasaray, 7 sezon sonra ligin ilk 6 haftalık periyoduna en iyi başlangıcı yaptı.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Riekerink yönetiminde 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puana ulaştı. Oysaki şampiyonlukla son bulan 2011-12, 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında ilk 6 hafta sonunda sırasıyla 13, 13 ve 11 puan toplamıştı.
'KAZANMAK İÇİN RİSK ALDIM'
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalya karşısında iki farklı yarı oynadıklarını belirtti. İlk yarıda fazla top kaybı yaptıklarına değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Oynamak istediğimiz düzen hep topun bizde kalmasıydı. İlk yarıda eksik olan taraf top kayıplarıydı. İlk yarıda sisteme baktığımda bana verdiği hissiyat gol bulamayacağımız yönündeydi" dedi. İkinci yarıda sakatlıktan yeni dönen Podolski değişikliğiyle risk aldığını kabul eden Riekerink, 'risk almazsanız kazanamazsınız' vurgusu yaptı. Başarılı teknik adam, "Biraz riskli de olsa Podolski'yi oyuna aldım. Çünkü çok az idman yapmıştı. Ama istediğimiz sonucu aldık. Eren'e daha fazla yakın oynattık, golü kokluyor ve doğru yerde duruyor. Selçuk'un attığı müthiş bir frikik golü var. Podolski'nin attığı 2 gol var, muhteşem döndü. Her zaman ekibime ve futbolculara da söylüyorum; buraya gelen taraftarı mutlu etmek, eğlendirmek zorundayız. 1-0 gerideyken bile taraftarımız bize destek verdi ve bu güzel galibiyeti almamızda büyük bir katkı sağladı. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
DERBİDEN DERS ALDI
Beşiktaş derbisinde hamle yapmakta geciktiği yönünde eleştirilen Riekerink, bu sefer Antalyaspor karşısında yaptığı değişikliklerle sonuca olumlu şekilde etki etti. Riekerink, Sabri'nin kötü oynadığı, Sneijder'in sakatlandığı ilk yarı sonrası, ikinci devrede Podolski-Cavanda hamlelerini yaptı. Değişiklikler sonrası Alman yıldızın zaferi getiren 2 golü, Hollandalı çalıştırıcıya derin bir nefes aldırdı.
'KAZANMAK İÇİN RİSK ALDIM'
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalya karşısında iki farklı yarı oynadıklarını belirtti. İlk yarıda fazla top kaybı yaptıklarına değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Oynamak istediğimiz düzen hep topun bizde kalmasıydı. İlk yarıda eksik olan taraf top kayıplarıydı. İlk yarıda sisteme baktığımda bana verdiği hissiyat gol bulamayacağımız yönündeydi" dedi. İkinci yarıda sakatlıktan yeni dönen Podolski değişikliğiyle risk aldığını kabul eden Riekerink, 'risk almazsanız kazanamazsınız' vurgusu yaptı. Başarılı teknik adam, "Biraz riskli de olsa Podolski'yi oyuna aldım. Çünkü çok az idman yapmıştı. Ama istediğimiz sonucu aldık. Eren'e daha fazla yakın oynattık, golü kokluyor ve doğru yerde duruyor. Selçuk'un attığı müthiş bir frikik golü var. Podolski'nin attığı 2 gol var, muhteşem döndü. Her zaman ekibime ve futbolculara da söylüyorum; buraya gelen taraftarı mutlu etmek, eğlendirmek zorundayız. 1-0 gerideyken bile taraftarımız bize destek verdi ve bu güzel galibiyeti almamızda büyük bir katkı sağladı. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
DERBİDEN DERS ALDI
Beşiktaş derbisinde hamle yapmakta geciktiği yönünde eleştirilen Riekerink, bu sefer Antalyaspor karşısında yaptığı değişikliklerle sonuca olumlu şekilde etki etti. Riekerink, Sabri'nin kötü oynadığı, Sneijder'in sakatlandığı ilk yarı sonrası, ikinci devrede Podolski-Cavanda hamlelerini yaptı. Değişiklikler sonrası Alman yıldızın zaferi getiren 2 golü, Hollandalı çalıştırıcıya derin bir nefes aldırdı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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