 Snejder'siz de olur! – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Snejder'siz de olur!

    Snejder'siz de olur!

    ilk yarıda geriye düştüğü maçta 'u 2. yarıda attığı 3 golle devirirken karşılaşmayı izlemeye gelen 40 bini aşkın taraftarını da özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile mest etti.

    'ın ikinci yarıda sergilediği taraflı tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanırken, ilk yarıda Sneijderli takım devreyi yenik kaparken rakip kaleye isabetli şutu da yoktu. Sneijder'in sakatlanmasının ardından Riekerink 2. yarıya Podolski ile başladı. Ayna zamanda Sabri-Cavanda değişikliği ile birlikte maçın 2. bölümünde bambaşka bir Galatasaray ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı ekibin pozitif futbolu teknik direktör Jan Olde Riekerink'e olan güveni perçinlerken, takımın yıldızlara bağlı olmadığı ortaya çıktı. Sneijder'in yokluğunda uzun süreli sakatlık sonrası dönen ve henüz 20-30 dakikalık bir maç kondisyonuna sahip olduğunu bilinen Lukas Podolski ile Galatasaray ikinci yarıda 'a nefes aldırmadı. Böylece Galatasaray'ın artık bireysel yıldızlarına bağlı olmadan sistem ile maç kazanabileceğini de kanıtlamış oldu.

    FORMA SAVAŞI KIZIŞACAK
    Galatasaray, Antalya maçını kazanarak milli maç arasına huzurlu bir şekilde girerken, bu dönemde sakat oyuncuların tamamının kadroya dönmesi bekleniyor. Podolski'nin peşinden Serdar Aziz, De Jonk ve Sigthorsson'un sakatlıkların düzelmesi planlanıyor. Sinan Gümüş'ün de form tutması ile birlikte teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu kez oyuncu seçmekte zorlanacağı düşünülüyor. Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyen Galatasaray'ın bu geniş kadrosu sadece ligde ve Kupası'nda mücadele edeceği düşünüldüğünde fazla rotasyona da gerek kalmayacağı biliniyor. Bu yüzden haftayı çoğunlukla tek maçla geçirecek olan Galatasaray'da forma savaşı epey kızışacağa benziyor.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:09
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