Snejder'siz de olur!
Galatasaray ilk yarıda geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2. yarıda attığı 3 golle devirirken karşılaşmayı izlemeye gelen 40 bini aşkın taraftarını da özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile mest etti.
Galatasaray'ın ikinci yarıda sergilediği futbol taraflı tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanırken, ilk yarıda Sneijderli takım devreyi yenik kaparken rakip kaleye isabetli şutu da yoktu. Sneijder'in sakatlanmasının ardından Riekerink 2. yarıya Podolski ile başladı. Ayna zamanda Sabri-Cavanda değişikliği ile birlikte maçın 2. bölümünde bambaşka bir Galatasaray ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı ekibin pozitif futbolu teknik direktör Jan Olde Riekerink'e olan güveni perçinlerken, takımın yıldızlara bağlı olmadığı ortaya çıktı. Sneijder'in yokluğunda uzun süreli sakatlık sonrası dönen ve henüz 20-30 dakikalık bir maç kondisyonuna sahip olduğunu bilinen Lukas Podolski ile Galatasaray ikinci yarıda Antalyaspor'a nefes aldırmadı. Böylece Galatasaray'ın artık bireysel yıldızlarına bağlı olmadan sistem ile maç kazanabileceğini de kanıtlamış oldu.
FORMA SAVAŞI KIZIŞACAK
Galatasaray, Antalya maçını kazanarak milli maç arasına huzurlu bir şekilde girerken, bu dönemde sakat oyuncuların tamamının kadroya dönmesi bekleniyor. Podolski'nin peşinden Serdar Aziz, De Jonk ve Sigthorsson'un sakatlıkların düzelmesi planlanıyor. Sinan Gümüş'ün de form tutması ile birlikte teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu kez oyuncu seçmekte zorlanacağı düşünülüyor. Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyen Galatasaray'ın bu geniş kadrosu sadece ligde ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği düşünüldüğünde fazla rotasyona da gerek kalmayacağı biliniyor. Bu yüzden haftayı çoğunlukla tek maçla geçirecek olan Galatasaray'da forma savaşı epey kızışacağa benziyor.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:09
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
Snejder'siz de olur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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