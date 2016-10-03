Sneijder'siz de olur!

Galatasaray'ın ikinci yarıda sergilediği futbol taraflı tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanırken, ilk yarıda Sneijderli takım devreyi yenik kaparken rakip kaleye isabetli şutu da yoktu. Sneijder'in sakatlanmasının ardından Riekerink 2. yarıya Podolski ile başladı. Ayna zamanda Sabri-Cavanda değişikliği ile birlikte maçın 2. bölümünde bambaşka bir Galatasaray ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı ekibin pozitif futbolu teknik direktör Jan Olde Riekerink'e olan güveni perçinlerken, takımın yıldızlara bağlı olmadığı ortaya çıktı. Sneijder'in yokluğunda uzun süreli sakatlık sonrası dönen ve henüz 20-30 dakikalık bir maç kondisyonuna sahip olduğunu bilinen Lukas Podolski ile Galatasaray ikinci yarıda Antalyaspor'a nefes aldırmadı. Böylece Galatasaray'ın artık bireysel yıldızlarına bağlı olmadan sistem ile maç kazanabileceğini de kanıtlamış oldu.

FORMA SAVAŞI KIZIŞACAK

Galatasaray, Antalya maçını kazanarak milli maç arasına huzurlu bir şekilde girerken, bu dönemde sakat oyuncuların tamamının kadroya dönmesi bekleniyor. Podolski'nin peşinden Serdar Aziz, De Jonk ve Sigthorsson'un sakatlıkların düzelmesi planlanıyor. Sinan Gümüş'ün de form tutması ile birlikte teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu kez oyuncu seçmekte zorlanacağı düşünülüyor. Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyen Galatasaray'ın bu geniş kadrosu sadece ligde ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği düşünüldüğünde fazla rotasyona da gerek kalmayacağı biliniyor. Bu yüzden haftayı çoğunlukla tek maçla geçirecek olan Galatasaray'da forma savaşı epey kızışacağa benziyor.