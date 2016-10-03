 'Şampiyon olacağız' – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    'Şampiyon olacağız'

    'Şampiyon olacağız'

    Maça gelen G.Saray’ın efsanesi Burak Yılmaz: Önümüzde duramazlar.

    G.Saray'dan geçen sezonun devre arasında Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, maçı locadan izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Burak, için yaptığı yorumda, "Bu takımın önümüzde kimse duramaz. Gönlümden geçen Galatasaray'ın şampiyon olması. Sonuna kadar iddialı bir şekilde götürüp şampiyon olacağız" dedi. Taraftara ise ayrı bir parantez açan Burak, "Olmaz denen maçları bile taraftarımız sayesinde çevirdik. Zaferler, cefakar taraftarımız sayesinde geldi. Umarım bu sene sefasını sürecekler" diye konuştu.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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