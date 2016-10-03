'Şampiyon olacağız'
Maça gelen G.Saray’ın efsanesi Burak Yılmaz: Önümüzde duramazlar.
G.Saray'dan geçen sezonun devre arasında Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, maçı locadan izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Burak, Galatasaray için yaptığı yorumda, "Bu takımın önümüzde kimse duramaz. Gönlümden geçen Galatasaray'ın şampiyon olması. Sonuna kadar iddialı bir şekilde götürüp şampiyon olacağız" dedi. Taraftara ise ayrı bir parantez açan Burak, "Olmaz denen maçları bile taraftarımız sayesinde çevirdik. Zaferler, cefakar taraftarımız sayesinde geldi. Umarım bu sene sefasını sürecekler" diye konuştu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
'Şampiyon olacağız' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.