 Prandelli’ye piyango – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Prandelli’ye piyango

    Prandelli’ye piyango
    'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, 'nın yeni teknik direktörü oldu. İspanyol kulübü, 2 yıllık sözleşme imzalanan İtalyan çalıştırıcının bugün takımın başında antrenmanlara çıkacağını duyurdu. Prandelli, 2014'te Galatasaray'dan ayrıldığından beri boştaydı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:12
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