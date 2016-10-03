Ofsaydın kralı
Antalya karşısında maça büyük bir baskı ile başlayan Galatasaray bir anda topu kalesinde gördü. Sarı-kırmızılı takım ve tribünler bir anda buz keserken Diego'nun ortasında kafayla topu ağlara gönderen Deniz ofsayttı. Buna karşılık yardımcı hakem Erdinç Sezertam oyunu devam ettirdi ve Galatasaray da zorlu maçta 1-0 geriye düşmekten kurtulamadı. Ayrıca 48. dakikada Hakan Balta'ya faul yapıldığı gerekçesiyle Eto'o'nun attığı gol iptal edilirken Özgür Yankaya'nın bu kararı da Antalyaspor cephesinin tepkisini çekti.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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