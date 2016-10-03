 Ofsaydın kralı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ofsaydın kralı

    Ofsaydın kralı
    Antalya karşısında maça büyük bir baskı ile başlayan bir anda topu kalesinde gördü. Sarı-kırmızılı takım ve tribünler bir anda buz keserken Diego'nun ortasında kafayla topu ağlara gönderen Deniz ofsayttı. Buna karşılık yardımcı hakem Erdinç Sezertam oyunu devam ettirdi ve Galatasaray da zorlu maçta 1-0 geriye düşmekten kurtulamadı. Ayrıca 48. dakikada Hakan Balta'ya faul yapıldığı gerekçesiyle Eto'o'nun attığı gol iptal edilirken Özgür Yankaya'nın bu kararı da cephesinin tepkisini çekti.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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