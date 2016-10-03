Micov, dönüyor
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Vladimir Micov, 1 ay aradan sonra 5 Ekim Çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 8 Eylül'de menisküs ameliyatı edilen Sırp oyuncunun, sakatlığını atlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Micov'da ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Oyuncumuz, yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası özel bir antrenör eşliğinde bireysel antrenmanlarını yürütmektedir. Micov, 5 Ekim'de takımla antrenmanlara başlayacaktır."
Micov'un Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Odeabank'ın 9 Ekim Pazar günü oynayacağı Best Balıkesir maçında forma giyebileceği kaydedildi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:21
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 22
Yorum
orhan aka Biz yanıldıysak, portoda yanıldı. Bu kadar kötü olmaması lazım. velevki kötü, önümüze bakıp ömer şişmanoğlunu kazanmak lazım. çünkü bu saatten sonra transfer olamayacağına göre eldekilerle ilk yarıya kadar idare edilecek. ömer ve hatta talisca bile forvet oynayabilir.
- Volkan kaybı
Toplam 44
Yorum
can26 FB arkadaşlar hakemin doğru karar verdiğini sizde gördünüz , birazda volkana yüklenin ,o kadar para alacaksın öyle bir hata yapacaksın sonrada hakem diyeceksin insaff
- Trabzonspor'un derdi büyük
Toplam 11
Yorum
ihsan yılmaz Oyunculara güven vermeyen bir teknik adam var. Castillo-Yusuf-Onazi-İbanyez bunlar sahada olan diğer mevkidaşlarından daha iyiler.
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