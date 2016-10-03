Micov, dönüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 8 Eylül'de menisküs ameliyatı edilen Sırp oyuncunun, sakatlığını atlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Micov'da ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Oyuncumuz, yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası özel bir antrenör eşliğinde bireysel antrenmanlarını yürütmektedir. Micov, 5 Ekim'de takımla antrenmanlara başlayacaktır."

Micov'un Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Odeabank'ın 9 Ekim Pazar günü oynayacağı Best Balıkesir maçında forma giyebileceği kaydedildi.