 Micov, dönüyor – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Micov, dönüyor

    Micov, dönüyor

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Vladimir Micov, 1 ay aradan sonra 5 Ekim Çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 8 Eylül'de menisküs ameliyatı edilen Sırp oyuncunun, sakatlığını atlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Micov'da ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Oyuncumuz, yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası özel bir antrenör eşliğinde bireysel antrenmanlarını yürütmektedir. Micov, 5 Ekim'de takımla antrenmanlara başlayacaktır."

    Micov'un Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Odeabank'ın 9 Ekim Pazar günü oynayacağı Best Balıkesir maçında forma giyebileceği kaydedildi.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:21
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