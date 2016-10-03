Koca Reyis!
Sabri Sarıoğlu, sarıkırmızılı formayla 450. resmi maçını Antalyaspor karşısında oynadı. Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve 2001-2002 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 450 resmi maçta 23 gol attı. Deneyimli futbolcu, 16. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın değişmez ismi dünkü maçın ilk yarısında bekleneni veremeyince yerini Cavanda'ya bıraktı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Koca Reyis! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.