 Koca Reyis! – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Koca Reyis!

    Koca Reyis!
    Sabri Sarıoğlu, sarıkırmızılı formayla 450. resmi maçını karşısında oynadı. altyapısında futbola başlayan ve 2001-2002 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 450 resmi maçta 23 gol attı. Deneyimli futbolcu, 16. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 6 lig, 4 Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın değişmez ismi dünkü maçın ilk yarısında bekleneni veremeyince yerini Cavanda'ya bıraktı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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