 İskeleti bozmadı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İskeleti bozmadı

    İskeleti bozmadı
    Toto Süper Lig'in 6. haftasında 'u konuk eden 'da kadro yine değişmedi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde peş peşe oynadıkları , Çaykur Rizespor ve müsabakalarında sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayarak takımını, Antalyaspor maçına çıkardı. Karşılaşma öncesi oynayabilir yorumları yapılan Podolski ve Cavanda; Cenk Gönen, Hamit Altıntop, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Josue ile birlikte maça kulübede başladı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İskeleti bozmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.