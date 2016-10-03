İskeleti bozmadı
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da kadro yine değişmedi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde peş peşe oynadıkları Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş müsabakalarında sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayarak takımını, Antalyaspor maçına çıkardı. Karşılaşma öncesi oynayabilir yorumları yapılan Podolski ve Cavanda; Cenk Gönen, Hamit Altıntop, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Josue ile birlikte maça kulübede başladı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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