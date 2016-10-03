 Dualarımız Song’la – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Dualarımız Song’la

    Dualarımız Song’la
    'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Rigobert Song, beyin kanaması sonucu felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 40 yaşındaki Kamerunlu efsanenin, durumunun oldukça ciddi olduğu belirtildi. Song'un Kamerun Milli Takımı'nda yıllarca takım arkadaşlığı yapan Eto'o Twitter'dan "Büyük kardeşim Rigobert Song'a cesaret ve şifa diliyorum" mesajını paylaştı.


    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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