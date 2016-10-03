Dualarımız Song’la
Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Rigobert Song, beyin kanaması sonucu felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 40 yaşındaki Kamerunlu efsanenin, durumunun oldukça ciddi olduğu belirtildi. Song'un Kamerun Milli Takımı'nda yıllarca takım arkadaşlığı yapan Eto'o Twitter'dan "Büyük kardeşim Rigobert Song'a cesaret ve şifa diliyorum" mesajını paylaştı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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