 Deli fişek – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Deli fişek

    Deli fişek

    Bruma, estetik hareketleriyle tribünleri coşturdu; yetmedi Podolski’nin beraberliği sağlayan golünün asistini yaptı.

    'da, Bruma fırtınası sert esmeye devam ediyor. Hazırlık maçlarından başlayarak bu sezon farklı bir kimliğe büründüğünü hissettiren Portekizli yıldız, Antalyaspor maçında da sarı-kırmızılı ekibin ateşleyicisiydi. Sol kanadı kara tren gibi kullanan futbolcu, 4. dakikada yine slalom yapıp Eren'i topla buluşturdu. Durmak nedir bilmeyen Bruma, 78'de de Celustka'yı ekarte etti ve Podolski'yi buldu. Ardından Cimbom'un beraberlik golü geldi.
    Podolski'nin ilk golünün asistini yapan Bruma, bu sezon 3. asistine imza attı. Genç futbolcu bu sezon daha önce de 2 gol atmayı başarmıştı. 6 haftada 5 gole katkı sağlayan oyuncu girdiği 23 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı ve sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ismi oldu.
    Maç boyunca tribünleri dalgalandıran Bruma maç boyunca 55 pas yaptı ve bunların % 83'ünde isabet sağladı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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