Büyük Selçuklu
Eren’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşun başına geçen Selçuk İnan, soğukkanlılıkla topu ağlara gönderdi ve 3-1’lik galibiyetin fitilini ateşledi.
Türk Telekom Arena'da Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maça hızlı bir başlangıç yapan ve sahada adeta basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı takım, buna karşılık topu kalesinde görmekten kurtulamadı. Deniz Kadah 17. dakikada ofsayttan da olsa takımını öne geçirdi. İlk yarıda kaleye tam 7 şut çeken ancak bir türlü çerçeveyi tutturamayan Cimbom'da bu sezonun eleştirilen ismi kaptan Selçuk İnan ipleri eline aldı.
Maçın 67. dakikasında ceza sahası dışında Eren Derdiyok'a yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta yine büyük bir soğukkanlılıkla topun başına geçen Selçuk, hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. Beraberliği sağlayan Galatasaray, ardından Podolski'nin 2 golüyle Antalyaspor'un biletini kesti ve hem taraftarını sevindirdi hem de şampiyonluk yarışından kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, aldığı 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda puanını 14'e çıkarırken henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor ise 2 puanla son sırada yer aldı.
Savaş ÇORLU
Maçın 67. dakikasında ceza sahası dışında Eren Derdiyok'a yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta yine büyük bir soğukkanlılıkla topun başına geçen Selçuk, hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. Beraberliği sağlayan Galatasaray, ardından Podolski'nin 2 golüyle Antalyaspor'un biletini kesti ve hem taraftarını sevindirdi hem de şampiyonluk yarışından kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, aldığı 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda puanını 14'e çıkarırken henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor ise 2 puanla son sırada yer aldı.
Savaş ÇORLU
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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