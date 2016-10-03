 ‘Biz ayrıcalıklı takımız’ – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Biz ayrıcalıklı takımız’

    ‘Biz ayrıcalıklı takımız’
    Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Cengiz Özyalçın, " ayrıcalıklı olan bir takım, her maça kazanmak için çıkar. G.Saray'ın yazılı olmayan kuralları içerisinde her zaman birincilik ve kupa vardır" dedi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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