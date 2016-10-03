Açıklama geldi: "48 saat içinde..."
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski kaptanlarından Rigobert Song'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Pazar sabahı geçirdiği beyin kanaması geçiren ve sonrasında hemorajik felç geçiren Song, Kamerun'un başkenti Yaounde'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Komada olan 40 yaşındaki Song için Kamerun'un üst düzey tüm birimleri seferber oldu. Bütün devlet bakanlarının akın ettiği hastaneye Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya da hastaneye bizzat giderek Song için gereken her şeyin yapılmasını, eğer durumu elverirse daha iyi tedavi edilmesi için Fransa'ya nakledilmesini istedi.
Kamerun basınına konuşan ancak Song'un ismi belirtilmeyen doktoru; "Rigobert hala komada ama durumunda pozitif bir ilerleme var. Beyin damarlarının çatlaması ve yırtılması neticesinde ortaya çıkan hemorajik felç geçirmiş durumda. Fransa'ya götürmek için bir talebimiz oldu. 48 saat içerisinde bunun gerçekleşeceğini sanıyorum." sözlerini kullandı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:50
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 22
Yorum
orhan aka Biz yanıldıysak, portoda yanıldı. Bu kadar kötü olmaması lazım. velevki kötü, önümüze bakıp ömer şişmanoğlunu kazanmak lazım. çünkü bu saatten sonra transfer olamayacağına göre eldekilerle ilk yarıya kadar idare edilecek. ömer ve hatta talisca bile forvet oynayabilir.
- Volkan kaybı
Toplam 44
Yorum
can26 FB arkadaşlar hakemin doğru karar verdiğini sizde gördünüz , birazda volkana yüklenin ,o kadar para alacaksın öyle bir hata yapacaksın sonrada hakem diyeceksin insaff
- Trabzonspor'un derdi büyük
Toplam 11
Yorum
ihsan yılmaz Oyunculara güven vermeyen bir teknik adam var. Castillo-Yusuf-Onazi-İbanyez bunlar sahada olan diğer mevkidaşlarından daha iyiler.
Açıklama geldi: "48 saat içinde..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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