 Açıklama geldi: "48 saat içinde..." – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Açıklama geldi: "48 saat içinde..."

    Açıklama geldi: "48 saat içinde..."

    ve 'un eski kaptanlarından 'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

    Pazar sabahı geçirdiği beyin kanaması geçiren ve sonrasında hemorajik felç geçiren Song, Kamerun'un başkenti Yaounde'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

    Komada olan 40 yaşındaki Song için Kamerun'un üst düzey tüm birimleri seferber oldu. Bütün devlet bakanlarının akın ettiği hastaneye Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya da hastaneye bizzat giderek Song için gereken her şeyin yapılmasını, eğer durumu elverirse daha iyi tedavi edilmesi için Fransa'ya nakledilmesini istedi.

    Kamerun basınına konuşan ancak Song'un ismi belirtilmeyen doktoru; "Rigobert hala komada ama durumunda pozitif bir ilerleme var. Beyin damarlarının çatlaması ve yırtılması neticesinde ortaya çıkan hemorajik felç geçirmiş durumda. Fransa'ya götürmek için bir talebimiz oldu. 48 saat içerisinde bunun gerçekleşeceğini sanıyorum." sözlerini kullandı.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:50
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