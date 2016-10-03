40 bin Aslan Arena'yı yıktı!
Maçın gündüz oynanması, biletlerin uygun fiyata satılması meyvelerini verdi. Stadı dolduran G.Saraylılar, tribünlerde muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Goller sıralandıkça Arena yıkıldı!
Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gündüz saatlerinde oynanan karşılaşmanın biletlerinin uygun fiyattan satılması ve yönetimin yaptığı çağrının karşılık bulmasıyla, sarı-kırmızılı taraftarlar stadı büyük oranda doldurdu. Maçı 40 bin 812 kişi izlerken, bu sezonun tüm statlardaki taraftar rekoru kırıldı.
KULAKLARI SAĞIR ETTİLER
Karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, maç boyunca ise neredeyse bir dakika bile susmadı. Antalyaspor'un 17. dakikada gelen şok golü bile taraftarın coşkusunu azaltmadı. Tam tersi; coşku arttı.
Atmosfer görülmeye değerdi. Müthiş uğultu kulakları sağır etti, TT Arena adeta yıkıldı. Tribünlerin takımlarına olan inancı sahaya da yansıdı. 40 bin Aslan'ın desteğini arkasına alan Galatasaraylı futbolcular, maçın hakkını verdi; ikinci yarıda gelen gol yağmuru izleyenleri mest etti.
DERBİYİ SOLLADI
Türk Telekom Arena Stadı'ndaki taraftar sayısı, geçen hafta Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçındaki taraftar sayısını geçti. Beşiktaş'ın 41 bin 903 kapasiteli Arena'sındaki derbiyi 37 bin 396 futbolsever izlerken, Aslan'ın 52 bin 652 kişilik Arena'sındaki Antalya karşılaşmasına 40 bin 812 taraftar geldi.
RİEKERİNK ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolcuları tribüne çağırdı. Tezahüratlar eşliğinde tribünlere giden teknik direktör Riekerink, "üçlü" çektirerek, taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tek tek davet ettiği futbolcular da tribünlere gidererek, sevgi gösterilerine karşılık verdi.
'SENİ SEVİYORUZ KAAN'
G.Saraylı futbolcular, en büyük hayali maç öncesi seremonisine çıkmak olan ancak rahatsızlığı nedeniyle stada gelemeyen lösemi hastası Kaan'a destek için, "Seni seviyoruz Kaan" yazılı tişörtle ısındı.
ALPASLAN KALPLERDE
G.Saraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde, ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i andı. Maçtan önce kabrini ziyaret ettikleri Dikmen için tribünlere pankart asan sarı-kırmızılılar, "Alpaslan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklinde tempo tuttu.
EKREM GÜNALP'E PLAKET
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Ekrem Günalp'e plaket verildi. 1970'li yıllarda üç şampiyonluk yaşayan Günalp, plaketini ikinci başkanı Cengiz Özyalçın'ın elinden aldı.
KULAKLARI SAĞIR ETTİLER
Karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, maç boyunca ise neredeyse bir dakika bile susmadı. Antalyaspor'un 17. dakikada gelen şok golü bile taraftarın coşkusunu azaltmadı. Tam tersi; coşku arttı.
Atmosfer görülmeye değerdi. Müthiş uğultu kulakları sağır etti, TT Arena adeta yıkıldı. Tribünlerin takımlarına olan inancı sahaya da yansıdı. 40 bin Aslan'ın desteğini arkasına alan Galatasaraylı futbolcular, maçın hakkını verdi; ikinci yarıda gelen gol yağmuru izleyenleri mest etti.
DERBİYİ SOLLADI
Türk Telekom Arena Stadı'ndaki taraftar sayısı, geçen hafta Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçındaki taraftar sayısını geçti. Beşiktaş'ın 41 bin 903 kapasiteli Arena'sındaki derbiyi 37 bin 396 futbolsever izlerken, Aslan'ın 52 bin 652 kişilik Arena'sındaki Antalya karşılaşmasına 40 bin 812 taraftar geldi.
RİEKERİNK ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolcuları tribüne çağırdı. Tezahüratlar eşliğinde tribünlere giden teknik direktör Riekerink, "üçlü" çektirerek, taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tek tek davet ettiği futbolcular da tribünlere gidererek, sevgi gösterilerine karşılık verdi.
'SENİ SEVİYORUZ KAAN'
G.Saraylı futbolcular, en büyük hayali maç öncesi seremonisine çıkmak olan ancak rahatsızlığı nedeniyle stada gelemeyen lösemi hastası Kaan'a destek için, "Seni seviyoruz Kaan" yazılı tişörtle ısındı.
ALPASLAN KALPLERDE
G.Saraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde, ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i andı. Maçtan önce kabrini ziyaret ettikleri Dikmen için tribünlere pankart asan sarı-kırmızılılar, "Alpaslan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklinde tempo tuttu.
EKREM GÜNALP'E PLAKET
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Ekrem Günalp'e plaket verildi. 1970'li yıllarda üç şampiyonluk yaşayan Günalp, plaketini ikinci başkanı Cengiz Özyalçın'ın elinden aldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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