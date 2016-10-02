Yüzde 100 Galatasaray
Antalya maçıyla sahalara dönmeye hazırlanan Podolski, milli takımı bıraktığı için Galatasaray’a daha fazla konsantre olacağını ifade etti.
Sakatlığı geçen ve Antalyaspor maçında kadroda olması beklenilen Lukas Podolski, taraftarlarla buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Takımın fiziksel ve mental anlamda iyi durumda olduğunu belirten Alman futbolcu, "Hedefimiz ise her halükarda şampiyon olmak, kupa kazanmak ve gelecek sezon yine UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" diye konuştu.
12 yıllık Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını da hatırlatan Poldi, "Galatasaray, ailem ve daha önce yapamadığım şeyler için çok zamanım olacak. O yüzden bu sezon daha az maç oynayacağım. Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na konsantre olacağız. Önemli olan sezon boyunca güçlü kalmak ve sonunda birinci olarak kupayı kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.
12 yıllık Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını da hatırlatan Poldi, "Galatasaray, ailem ve daha önce yapamadığım şeyler için çok zamanım olacak. O yüzden bu sezon daha az maç oynayacağım. Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na konsantre olacağız. Önemli olan sezon boyunca güçlü kalmak ve sonunda birinci olarak kupayı kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Yüzde 100 Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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