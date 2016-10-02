 Yüzde 100 Galatasaray – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Yüzde 100

    Yüzde 100 Galatasaray

    Antalya maçıyla sahalara dönmeye hazırlanan Podolski, milli takımı bıraktığı için ’a daha fazla konsantre olacağını ifade etti.

    Sakatlığı geçen ve maçında kadroda olması beklenilen Lukas Podolski, taraftarlarla buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Takımın fiziksel ve mental anlamda iyi durumda olduğunu belirten Alman futbolcu, "Hedefimiz ise her halükarda şampiyon olmak, kupa kazanmak ve gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" diye konuştu.

    12 yıllık Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını da hatırlatan Poldi, ", ailem ve daha önce yapamadığım şeyler için çok zamanım olacak. O yüzden bu sezon daha az maç oynayacağım. Süper Lig'e ve Kupası'na konsantre olacağız. Önemli olan sezon boyunca güçlü kalmak ve sonunda birinci olarak kupayı kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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