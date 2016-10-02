Sneijder'de son dakika

GSTV'den Deniz Gülen'e konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

Wesley Sneijder'in çok ciddi bir sorunu yok gibi duruyor. Arka adalesinde bir sertleşme oldu. İkinci yarı tempo da yapacağımız için o şekilde devam etmek istemedik. Teknik ekiple görüşüp böyle bir karar aldık. Yarın milli takıma katılacak.

"AMELİYATLAR BAŞARILI GEÇTİ"

Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz maç ve idman yaparken sakatlık yaşadı. Ameliyatları başarılı geçti.

"DE JONG ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA TAKIMLA OLACAK"

Nigel de Jong, Kayseri maçında dizinin arkasında küçük bir kanama yaşadı. Şu an takımla yüklenme durumunda istediğimiz seviyeye gelmesi için program verdik. Bu programının da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda takımla olacak.