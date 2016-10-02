Sneijder'de son dakika
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Antalyaspor maçında sakatlandıktan sonra yerini Podolski'ye bırakan Wesley Sneijder ve diğer sakatlığı bulunan oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.
GSTV'den Deniz Gülen'e konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:
Wesley Sneijder'in çok ciddi bir sorunu yok gibi duruyor. Arka adalesinde bir sertleşme oldu. İkinci yarı tempo da yapacağımız için o şekilde devam etmek istemedik. Teknik ekiple görüşüp böyle bir karar aldık. Yarın milli takıma katılacak.
"AMELİYATLAR BAŞARILI GEÇTİ"
Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz maç ve idman yaparken sakatlık yaşadı. Ameliyatları başarılı geçti.
"DE JONG ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA TAKIMLA OLACAK"
Nigel de Jong, Kayseri maçında dizinin arkasında küçük bir kanama yaşadı. Şu an takımla yüklenme durumunda istediğimiz seviyeye gelmesi için program verdik. Bu programının da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda takımla olacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:45
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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