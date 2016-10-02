 Sabri kulübeye – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Sabri kulübeye

    Sabri kulübeye
    Lig'de son üç maça aynı kadroyla çıkan Riekerink'in, Antalya karşısında savunmada bir değişiklik yapması bekleniyor. Kayseri, Rize ve ile oynanan karşılaşmalarda aynı 11'i sahaya süren Hollandalı hocanın, Antalya karşısında savunmanın sağında Sabri yerine Cavanda'yı oynatması bekleniyor.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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