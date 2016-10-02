Sabri kulübeye
Lig'de son üç maça aynı kadroyla çıkan Riekerink'in, Antalya karşısında savunmada bir değişiklik yapması bekleniyor. Kayseri, Rize ve Beşiktaş ile oynanan karşılaşmalarda aynı 11'i sahaya süren Hollandalı hocanın, Antalya karşısında savunmanın sağında Sabri yerine Cavanda'yı oynatması bekleniyor.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Sabri kulübeye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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