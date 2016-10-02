Riekerink: "Domine ettik"

Galibiyetin oluş şeklinin çok önemli olduğunu vurgulayan Jan Olde Riekerink, şöyle konuştu: "Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Galibiyetin oluş şekli çok önemliydi. Topa baskı ve sahip olma isteği, tam istediğim gibiydi. İlk yarıda basit hatalar yaptık ve Eren'e desteğimiz az kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı daha ileri götürebiliriz. İkinci yarıda değişiklikler yaptık. Lukas Podolski sadece 5 gün bizimle beraber çalışmıştı. Lukas'ı sokarak risk aldım. Kötü bir sürpriz olabilirdi, ama kalitesini biliyorsunuz, maçı değiştirecek kalitesi var. Selçuk için de çok mutluyum, harika bir gol attı. Maçı domine eden bir Galatasaray vardı. İlk yarıdan mutsuzum. Taraftarlarımız 40 bini aşkın buradaydı. Oyuncularıma, 'bu taraftara karşılık verin' dedim.



Geriye düştükten sonra taraftarın desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yapan Hollandalı teknik adam, "Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi maça gelen bu camiaya ait herkesi mutlu etmek. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Geniş bir oyuncu havuzumuz var, 4-4-2 de oynayabiliriz. Lukas, Eren'le birlikte oynarken Sneijder'i kanata atabiliriz. Bu oyuncu havuzunda çok alternatifli oynayabiliriz. Benim kendimi nasıl hissetmem değil, oyuncularımın kendini iyi hissetmesi önemli. Zor maçlar geçirdik. Takımıma olan güvenim maksimum düzeyde idi, bu artarak devam ediyor. Sakatlıkları süren arkadaşların aramıza dönmesi ile rekabet artacak. Geçen sene kimin oynayacağı aşağı yukarı belliydi. Şimdi inanılmaz bir rekabet var ve kimsenin yeri garanti değil. Bu da takımın oynama isteğini daha da ileri götürüyor." dedi.