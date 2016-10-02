Riekerink: "Domine ettik"
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, maçı domine eden bir Galatasaray olduğunu belirterek, sonuçtan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.
Galibiyetin oluş şeklinin çok önemli olduğunu vurgulayan Jan Olde Riekerink, şöyle konuştu: "Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Galibiyetin oluş şekli çok önemliydi. Topa baskı ve sahip olma isteği, tam istediğim gibiydi. İlk yarıda basit hatalar yaptık ve Eren'e desteğimiz az kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı daha ileri götürebiliriz. İkinci yarıda değişiklikler yaptık. Lukas Podolski sadece 5 gün bizimle beraber çalışmıştı. Lukas'ı sokarak risk aldım. Kötü bir sürpriz olabilirdi, ama kalitesini biliyorsunuz, maçı değiştirecek kalitesi var. Selçuk için de çok mutluyum, harika bir gol attı. Maçı domine eden bir Galatasaray vardı. İlk yarıdan mutsuzum. Taraftarlarımız 40 bini aşkın buradaydı. Oyuncularıma, 'bu taraftara karşılık verin' dedim.
Geriye düştükten sonra taraftarın desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yapan Hollandalı teknik adam, "Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi maça gelen bu camiaya ait herkesi mutlu etmek. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Geniş bir oyuncu havuzumuz var, 4-4-2 de oynayabiliriz. Lukas, Eren'le birlikte oynarken Sneijder'i kanata atabiliriz. Bu oyuncu havuzunda çok alternatifli oynayabiliriz. Benim kendimi nasıl hissetmem değil, oyuncularımın kendini iyi hissetmesi önemli. Zor maçlar geçirdik. Takımıma olan güvenim maksimum düzeyde idi, bu artarak devam ediyor. Sakatlıkları süren arkadaşların aramıza dönmesi ile rekabet artacak. Geçen sene kimin oynayacağı aşağı yukarı belliydi. Şimdi inanılmaz bir rekabet var ve kimsenin yeri garanti değil. Bu da takımın oynama isteğini daha da ileri götürüyor." dedi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:54
- Bir uzaylı golü
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 beyler bide birakin su muhabbeti yok abubakar gol atamiyor yok 6 mil.mal olmus bari biz BESIKTASLI bu oyuna düsmiyelim renklilerin istedigi bu zaten sonra kim atatrsa atsin arkadas BESIKTAS galib gelsin isterse fabri atisin bana ne BESIKTAS takim oyunu oynuyor bunu kiskanan cok bakin BJK 2 peki fener kacinci onlara 6 puan fark atmisik ama hala elestirilen takim BESIKTAS peki feneri elestirien varmi yok abubakar bence zaten bir baslasa gol atmaya siraliyacak gibi geliyor bu ara gomezde 5 hafta oldu golü yok arti gomez 2 kez nerdese kalenin agzinda goleri kacirdi beyler biraz sabir birakin ikinci yari zaten ligin tozunu attiracak BESIKTAS :)
- Arena'da gala günü
Toplam 2
Yorum
Aslan Güdüz maciydi, 50000 seyircimiz olmaliydi
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 25
Yorum
Aslan Sabri yol gecen hanina döndürdü sag tarafimizi,ne torpilmis arkadas,Selcuk gol atana kadar kötüydü bu gol Selcuk'a Moral olur insallah
Riekerink: "Domine ettik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.