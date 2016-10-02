Rekor Muslera’da
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 100. maçına çıkmaya hazırlanırken Muslera, sarı-kırmızılı ekibin sahasında en çok maça çıkan oyuncu (84) oldu. Başarılı eldiven sadece 15 maç kaçırdı. Uruguaylı eldiveni 82 karşılaşmayla Selçuk İnan takip ediyor. 8 Mart 2014'teki 6-1 biten Akhisar karşılaşması, TT Arena'nın en gollü maçı; 2 Şubat 2014'teki Bursa ve 19 Mayıs 2016'daki Kayseri maçları ise 6-0 ile en farklı galibiyetler olmuştu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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