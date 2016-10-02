 Rekor Muslera’da – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Rekor Muslera’da

    Rekor Muslera’da
    , 'da 100. maçına çıkmaya hazırlanırken Muslera, sarı-kırmızılı ekibin sahasında en çok maça çıkan oyuncu (84) oldu. Başarılı eldiven sadece 15 maç kaçırdı. Uruguaylı eldiveni 82 karşılaşmayla Selçuk İnan takip ediyor. 8 Mart 2014'teki 6-1 biten Akhisar karşılaşması, TT Arena'nın en gollü maçı; 2 Şubat 2014'teki Bursa ve 19 Mayıs 2016'daki Kayseri maçları ise 6-0 ile en farklı galibiyetler olmuştu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
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