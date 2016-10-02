Özyalçın'dan taraftara teşekkür

Özyalçın, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Arena'da yaptıkları ve 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Alınan galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu aktaran Özyalçın, "Bugün mutluyum. Maç, hemen hemen doluya yakın bir statta oynandı. Kazanmak güzel. Bu, bir lig ve puan maçı. Son dakikalarda kopmasını şanssızlığa ve beceriksizliğe bağladım. Daha güzel günlerin olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Galatasaray'ın hedefinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu belirterek, "Galatasaray ayrıcalıklı bir takım. Her maçı kazanmaya çıkar. Şanssızlıklar olabilir ama Galatasaray'ın yazılı olmayan ritüellerinin içinde daima birincilik, şampiyonluk ve galibiyet var. Lig daha çok uzun. Birçok değişiklik olacak ama hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ise Türk Telekom Arena'yı büyük ölçüde dolduran taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftar bizim canımız. Onlarsız futbol olmadığı aşikar. Futbolun daha da güzelleşmesi taraftarın maça gelmesiyle oluyor. Onları her zaman maça bekliyoruz. Gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bilet fiyatlarını düşürmek gibi, çocuk ve sevgililer tribünü gibi. Tüm bunları yapacağız. Seyircinin bizi desteklemesini bekliyoruz." şeklinde görüşlerini belirtti.