 Özyalçın'dan taraftara teşekkür – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Özyalçın'dan taraftara teşekkür

    Özyalçın'dan taraftara teşekkür

    Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Toto Süper Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

    Özyalçın, Toto Süper Lig'in 6. haftasında 'da yaptıkları ve 3-1 kazandıkları maçından sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    Alınan galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu aktaran Özyalçın, "Bugün mutluyum. Maç, hemen hemen doluya yakın bir statta oynandı. Kazanmak güzel. Bu, bir lig ve puan maçı. Son dakikalarda kopmasını şanssızlığa ve beceriksizliğe bağladım. Daha güzel günlerin olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

    Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, 'ın hedefinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu belirterek, "Galatasaray ayrıcalıklı bir takım. Her maçı kazanmaya çıkar. Şanssızlıklar olabilir ama Galatasaray'ın yazılı olmayan ritüellerinin içinde daima birincilik, şampiyonluk ve galibiyet var. Lig daha çok uzun. Birçok değişiklik olacak ama hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ise Türk Telekom Arena'yı büyük ölçüde dolduran taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftar bizim canımız. Onlarsız olmadığı aşikar. Futbolun daha da güzelleşmesi taraftarın maça gelmesiyle oluyor. Onları her zaman maça bekliyoruz. Gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bilet fiyatlarını düşürmek gibi, çocuk ve sevgililer tribünü gibi. Tüm bunları yapacağız. Seyircinin bizi desteklemesini bekliyoruz." şeklinde görüşlerini belirtti.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:08
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