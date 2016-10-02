Özyalçın'dan taraftara teşekkür
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Spor Toto Süper Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Özyalçın, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Arena'da yaptıkları ve 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Alınan galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu aktaran Özyalçın, "Bugün mutluyum. Maç, hemen hemen doluya yakın bir statta oynandı. Kazanmak güzel. Bu, bir lig ve puan maçı. Son dakikalarda kopmasını şanssızlığa ve beceriksizliğe bağladım. Daha güzel günlerin olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Galatasaray'ın hedefinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu belirterek, "Galatasaray ayrıcalıklı bir takım. Her maçı kazanmaya çıkar. Şanssızlıklar olabilir ama Galatasaray'ın yazılı olmayan ritüellerinin içinde daima birincilik, şampiyonluk ve galibiyet var. Lig daha çok uzun. Birçok değişiklik olacak ama hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ise Türk Telekom Arena'yı büyük ölçüde dolduran taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftar bizim canımız. Onlarsız futbol olmadığı aşikar. Futbolun daha da güzelleşmesi taraftarın maça gelmesiyle oluyor. Onları her zaman maça bekliyoruz. Gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bilet fiyatlarını düşürmek gibi, çocuk ve sevgililer tribünü gibi. Tüm bunları yapacağız. Seyircinin bizi desteklemesini bekliyoruz." şeklinde görüşlerini belirtti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:08
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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