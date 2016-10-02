Nazifoğlu takımdaki havayı anlattı
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, “Bizim bu maçı kaybetmeyeceğimiz fikri hakimdi statta. Bu maçı çevireceğimize hepimiz inanıyorduk” dedi.
"Hazır olmayan hali bile maçı çevirdi"
Nazifoğlu, Sneijder'in önemli bir şeyin olmadığını belirterek, "Sneijder'in önemli bir şeyi yok. Taraftarımıza onun müjdesini vereyim. Podolski bir dünya yıldızı ve her zaman skoru değiştirebilecek biri. Şanssız bir sakatlık yaşadı ve tam hazır olmayan hali bile maçı çevirdi" diye konuştu.
"Selçuk ile ilgili bir problemimiz yok"
Selçuk'un mükemmel oynadığını vurgulayan Nazifoğlu, şunları kaydetti:
"Defalarca söyledim. Selçuk hakkında herhalde 20. kez açıklama yapacağım. Bundan önceki maçlardaki Selçuk, beğenilmeyecek bir futbolcu değil. İlk geldiği seneki formu çok yüksek olduğu için herkes onu bekliyor. Bugünkü maçta, ilk geldiği seneye yakın performans gösterdi. Selçuk, bizim kaptanımız ve en önemli oyuncularımızdan biri. Kendisiyle ilgili bir problemimiz yok."
"Kötü günleri de gördüler"
Futbolcuların geçen sezon çok üzüldüğünü dile getiren Nazifoğlu, "İyi günleri görmüş arkadaşlarımız, kötü günleri de gördü. Bu sezon olaya daha ciddi baktılar. Geçen sezon seyirci de takımı bırakmıştı. Büyük takımlar ilk 2'den uzaklaşınca konsantrasyonu tutmak çok zor. Geçen seneki olay biraz da konsantrasyon bozukluğundan oldu. Bu sezon her şey çok güzel gidiyor. Geçen sezondan aldığımız dersler de var. O derslerin ışığında çok dikkatliyiz. Gördüğünüz gibi güzel sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi.
"Şampiyonlar Ligi'nde final oynamamız lazım"
Nazifoğlu, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak bir kadro kuracağız" açıklamasının çok eleştiri aldığının hatırlatılması üzerine ise "Sanki 'küme düşeceğiz' demişiz gibi bütün gazeteler 'nasıl böyle bir şey dersiniz' diye tepki gösterdi. Ne söyleyeceğiz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamadık mı? Şimdi final oynamamız lazım. UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yenip kupayı aldık. Bizim hedefimiz buysa, yazan kişilerin vizyonu düşükse yapabilecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"Oradan gelecek parayla borçlarımızı ödeyeceğiz"
"Riva ve Florya'dan gelecek paranın futbolculara harcanacağı söyleniyor" diyen Nazifoğlu, "Hiç öyle bir şey yok. Başkanınız söz verdi. Oradan gelecek parayla borçlarımızı ödeyeceğiz. Bir kuruşu bile transferlere geçmeyecek" şeklinde konuştu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:06
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
Nazifoğlu takımdaki havayı anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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