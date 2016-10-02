 Melo dönecek – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Melo dönecek

    Melo dönecek
    Sparta Prag'ın, İnter'i 3-1 yendiği karşılaşmada 'tan takım arkadaşı Felipe Melo ile görüşme fırsatı bulduğunu da kaydeden Ujfalusi, Brezilyalı oyuncunun, İstanbul'a dönme ihtimaliyle ilgili, "Melo Galatasaray'a aşık. Galatasaray'a dönme ihtimalini yadsıyamayız. Sarı-Kırmızılı takımda kupa ve lig şampiyonlukları yaşadı. Melo'nun önümüzdeki yıllarda Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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