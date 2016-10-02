Melo dönecek
Sparta Prag'ın, İnter'i 3-1 yendiği karşılaşmada Galatasaray'tan takım arkadaşı Felipe Melo ile görüşme fırsatı bulduğunu da kaydeden Ujfalusi, Brezilyalı oyuncunun, İstanbul'a dönme ihtimaliyle ilgili, "Melo Galatasaray'a aşık. Galatasaray'a dönme ihtimalini yadsıyamayız. Sarı-Kırmızılı takımda kupa ve lig şampiyonlukları yaşadı. Melo'nun önümüzdeki yıllarda Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum" diye konuştu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Melo dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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