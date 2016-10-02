Kaçmayı düşünmesin
Galatasaray’ın ünlü ismi Ujfalusi’den Bruma’ya uyarı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu, Tomas Ujfalusi, sarı-kırmızılı ekipte yeniden doğan Bruma'yı ilgiyle takip ettiğini söyledi. Sparta Prag'da sportif direktörlük görevini sürdüren efsanevi oyuncu, "Bruma, sağ ve sol kanatta harika işler yapabiliyor. Büyük takımda forma giymek hayalini bir kenara bırakmalı ve Galatasaray'a kanalize olmalı. Böylece bu çıkışını devam ettirecek ve zaten onu isteyen takımlar kendiliğinden kapısını çalacaktır" dedi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Kaçmayı düşünmesin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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