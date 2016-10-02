 Kaçmayı düşünmesin – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Kaçmayı düşünmesin

    Kaçmayı düşünmesin

    ’ın ünlü ismi Ujfalusi’den Bruma’ya uyarı!

    'ın eski futbolcusu, Tomas Ujfalusi, sarı-kırmızılı ekipte yeniden doğan Bruma'yı ilgiyle takip ettiğini söyledi. Sparta Prag'da sportif direktörlük görevini sürdüren efsanevi oyuncu, "Bruma, sağ ve sol kanatta harika işler yapabiliyor. Büyük takımda forma giymek hayalini bir kenara bırakmalı ve Galatasaray'a kanalize olmalı. Böylece bu çıkışını devam ettirecek ve zaten onu isteyen takımlar kendiliğinden kapısını çalacaktır" dedi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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